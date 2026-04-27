【新華社桂林4月27日】中国広西チワン族自治区桂林市竜勝各族自治県ではこのところ、数万本に及ぶ樹齢100年を超える古茶樹が収穫期を迎えている。古茶樹は高くそびえているため、男性らが竹ざおを支えにして女性を持ち上げ、女性が木の最上部で茶摘みをする、独特の「飛天（空中）茶摘み」が行われている。竜勝古樹茶とは、地元で樹齢100年を超える原生の茶樹から採れる茶葉を指し、県内には約5万本の古茶樹が現存している。（