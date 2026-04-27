ハルビン思哲睿智能医療設備の手術イノベーション・研修センターで、装置で手術のシミュレーションを行う海外の医師。（４月１６日撮影、ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン4月27日】中国黒竜江省ハルビン市に拠点を置く手術用ロボットメーカーのハルビン思哲睿智能医療設備（SagebotIntelligentMedical）はここ数年、同分野の革新企業として研究開発に注力し、手術支援ロボットの中核技術や高性能医療機器の開発