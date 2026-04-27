国会では、高市総理大臣が出席して参議院予算委員会の集中審議が行われ、イラン情勢への政府の対応などについて議論が行われています。国会記者会館からフジテレビ・菅野吏紗記者が中継でお伝えします。焦点となっている国民に対するエネルギーの節約要請について、高市総理は「経済、社会活動を止めるべきではない」と改めて否定的な見解を示しました。高市総理：燃油とかそういうものについても使うのを少し控えるように制限かけ