北海道で27日朝早く、震度5強を観測する地震がありました。気象庁は20日に発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の呼びかけ期間の延長には該当しないとしていますが、今後1週間程度、同じ規模かそれ以上の地震に注意するよう呼びかけています。気象庁地震火山部・海老田綾貴地震津波監視課長：今回の地震は北海道・三陸沖後発地震注意情報で注意を呼びかけている対象となる地震ではありません。また、今回の地震が北海道・