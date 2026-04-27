日銀は、27日から金融政策決定会合を開きます。中東情勢の先行きが不透明感を増すなか、利上げは見送られる公算が大きくなっています。日銀の金融政策決定会合は、きょうから2日間にわたり開かれます。アメリカとイランとの協議が進展せず、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続くなか、原油やナフサをはじめとした石油製品の価格が高騰しています。3月の消費者物価指数でも、上昇率が5カ月ぶりに拡大しています。こうしたなか、日銀は