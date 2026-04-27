ケイコ・フジモリ氏（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ペルーの有力紙「ペルー21」は26日、6月7日の大統領選決選投票に関する世論調査結果を報じた。今月12日の第1回投票で首位に立った故アルベルト・フジモリ元大統領の長女で右派のケイコ・フジモリ氏の支持率は31〜38％で過半数に届かず、2位候補と争う決選は接戦となりそうだ。第1回投票は開票作業が遅れ、2位候補が決まっていない。左派のロベルト・サンチェス元貿易・