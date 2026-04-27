アメリカのメディアは、イランが戦闘終結にむけた協議をめぐり核問題を先送りし、ホルムズ海峡の問題を先に協議をする案をトランプ政権側に伝えたと報じました。アメリカのニュースサイト・アクシオスは26日、イランがアメリカとの協議の行き詰まりを打開するため、ホルムズ海峡の問題を先に協議し封鎖が解除された後に、核問題の協議を開始する案をパキスタンを通じてアメリカに伝えたと報じました。パキスタンを一度離れていたイ