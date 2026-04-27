２７日午前５時２５分頃、広島市安佐南区のバス停で、東京発萩（山口）行の高速バスの運転手から「ナイフを持った男が車内の前方に来ている」と１１０番があった。駆けつけた広島県警の警察官が「ナイフを捨てろ」などと説得したが応じなかったため、隙を見て車内に突入。同５０分頃、山口県防府市の無職男（６１）を銃刀法違反容疑で現行犯逮捕した。男は乗客で、県警は詳しい経緯を調べている。発表によると、男は刃渡り約８