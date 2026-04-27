映画監督の河〓直美氏（56）が27日までにインスタグラムを更新。義父の死去を報告した。河〓氏は「12歳まで本当のお父さんだと思っていたひとが他界した」と報告。弟から連絡を受けて駆けつけ「まだ棺に入っていないパパの亡骸を見つめた」とつづり、「幼い弟と私を近くのプールに連れて行ってくれた。あの夏を覚えてる」と回想した。「両親と弟の暮らす団地に私は暮らしていなかった。私は河〓のおじいちゃんとおばあちゃんに養女