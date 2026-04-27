神奈川県平塚市のマンションの一室で26日、火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。26日午後11時前、平塚市菫平のマンションの近隣住民から「7階の端から火が出ている」との110番通報がありました。火はおよそ3時間後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の遺体が見つかったということです。火元となった部屋には、70代の夫と60代の妻、夫の弟（60代）の3人が住んでいて、夫婦は病院に搬送されましたが、意識は