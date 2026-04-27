奥さんより母親を大切にする夫。親思いなのはいいですが、パートナーをないがしろにするのはダメですよね……。今回は、そんな旦那さんに復讐した奥さんのエピソードをご紹介します。後に側にいてくれるのは…「マザコンの夫は常に私より義母の味方。私が義母に嫌味を言われているのに、止めもせず笑っているだけ。夫への愛情は冷めきっていましたが、子どものために結婚生活を続けていました。だけど、離婚に向けて仕事を始めたり