お笑いコンビ、共犯者の洋平（本名・鈴木洋平）さんが10日に26歳で亡くなった。TBSラジオ「マイナビラフターナイト」（金曜深夜0時）が24日深夜放送回で、洋平さんの生前に収録した共犯者の漫才を音声で公開した。番組公式Xは「当初の予定通り、オンエアを勝ち取った【共犯者】のネタもOAします！」と事前告知。相方の国京（29）も「ラフターナイトお世話になりました。聴いてください」と続けた。放送では、番組MCの同局中谷恒