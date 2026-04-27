Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。4月25日（土）に放送された第4話では、倒れそうになったくるみをエータが助ける“少女漫画の定番シチュエーション”が繰り広げられる