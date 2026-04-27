26日夜、にかほ市平沢の市道でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと26日午後9時ごろ、にかほ市平沢字深谷地の市道にクマ1頭がいるのを、車で走行中のにかほ市の50代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは30メートルほどで、付近には住宅地や工場などがあります。警察ではパトカーで現場付近を警戒し、住民に注意を呼びか