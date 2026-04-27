【第97話】 4月27日 公開 第97話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月27日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第97話「交渉」をサンデーうぇぶりにて公開した。 海に行くことは決めていたものの、どの海水浴場に行くかまでは決めていなかった池沢と江口。どこも距離が遠いので、池沢の姉が車を出してくれることになるが、江口は予想外の人物を連れてきて