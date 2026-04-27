新潟市西区寺尾で26日朝、市が管理する道路が陥没していると地域の住民から区役所に連絡がありました。区で調べたところ、陥没は直径50センチメートル、深さ20センチメートルほどで、陥没が広がるなどの危険がないと判断。午後3時までには修復されました。この陥没による事故やけが人はでていません。近くにある下水道のマンホールに亀裂があり、区で関連を調べています。区によりますと、この下水道は4月21日に