延焼が続いている岩手県大槌町の山林火災に対応するため27日朝、緊急消防援助隊の第2陣117人が県内を出発しました。緊急消防援助隊は先週24日の金曜日に第1陣が派遣され、大槌町の山林火災現場で消火活動にあたっています。その第1陣と交代で活動に入る第2陣として、県内12の消防本部からあわせて117人の消防隊員が派遣されることになり、27日朝、それぞれ出発式が行われました。そのうち秋田市消防本部前で行われた出発式には24人