フコクがしっかり。前週末２４日の取引終了後に、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の宇宙戦略基金事業における技術開発テーマ「ＳＸ（スペーストランスフォーメーション）中核領域発展研究」に、同社提案の技術課題「広温度域で使用可能な振動減衰機構」が採択されたと発表しており、好材料視されている。 同研究は衛星、ロケット、月面探査ミッションに対応可能な振動減衰ソリューションを