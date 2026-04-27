26日に行われたラ・リーガ2部のウエスカ対サラゴサで、サラゴサGKエステバン・アンドラダが退場処分を受けた直後に相手選手の顔面を殴る衝撃的な事案が発生した。ともに降格圏に位置する残留争い直接対決となった一戦の後半45+8分、サラゴサDFダニエル・タセンデの相手選手を蹴る行為をめぐってVARが介入し、主審が映像を確認するためピッチ脇のモニターへ向かった。これにアンドラダが主審に近づいて抗議すると、ウエスカDFホ