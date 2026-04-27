「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１１時現在で、任天堂が「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場で任天堂は６日続落。メモリー価格上昇による採算悪化懸念が意識され、ここ堅調な全体相場とは対照的に同社株は冴えない状況が続いている。前週末２４日にはフシ目の８０００円台を割り込んだ。きょうも引き続き値下がりし、連日で年初来安値を更新してお