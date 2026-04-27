・山洋電気がＳ高カイ気配、２７年３月期は大幅増収増益で実質増配を予想 ・菊池製作の上昇トレンド鮮烈、ロボティクスやドローン分野での活躍見込みモメンタム相場に拍車 ・湖北工業が急騰演じ一気に上場来高値更新、光海底ケーブルのニッチトップで政策関連銘柄として再脚光 ・ハーモニックが急反発、半導体製造装置向け想定上回り２６年３月期業績は計画上振れ ・ロームが急落、デンソーが買