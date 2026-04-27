エスコンは大幅に３日続伸している。前週末２４日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１４５０億円（前期比５．８％増）、最終利益予想は１４０億円（同１４．８％増）とした。期末一括配当予想は５円増配の５３円としており、これらを好感した買いが集まっている。住宅分譲事業における販売単価上昇による高付加価値化の継続や、不動産開発事業における