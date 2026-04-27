湖北工業＝急動意で一気に上場来高値更新。５日移動平均線を絡めたもみ合いを大きく上放れ５８０円高の５６００円まで噴き上げる場面があった。４月１５日につけた上場来高値５３５０円を一気に抜き去り青空圏に突入した。同社は光海底ケーブルの主要デバイスである光アイソレータやアルミ電解コンデンサー用リード端子で世界トップシェアを誇り、グローバルニッチトップとして脚光を浴びている。