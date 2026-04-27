帯状疱疹は、水痘・帯状疱疹ウイルス（VZV）の再活性化によって発症する病気で、皮膚に強い痛みや赤い発疹、水ぶくれが現れるのが特徴です。多くの方が子どもの頃に水ぼうそうにかかっており、そのウイルスが体内に潜伏しているため、年齢や体調によっては誰にでも再発する可能性があります。 本記事では、帯状疱疹の初期症状や診断方法などを整理してご紹介します。症状の進行や合併症を防ぐために、どのようなタイミングで