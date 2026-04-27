【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月27日放送のNHK Eテレ『The Wakey Show ～ ザ・ウェイキー・ショウ』番組内にて、2026年度の新エンディングテーマが発表。ボカロPであるsabio/高村風太が作詞・作曲・編曲を手掛けた楽曲「ぶんぶんぶん！」に決定した。 ■躍動感溢れる楽しいMVも完成！ 本楽曲は、思わず口ずさみながら体を動かしたくなる、元気でキラキラとしたポップナンバー。サビの《