ヒューリック [東証Ｐ] が4月27日昼(11:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比3.7％減の269億円に減り、通期計画の1850億円に対する進捗率は14.6％となり、5年平均の19.0％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の20.3％→13.7％に大幅低下した。 株探ニュース