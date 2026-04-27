松井証券 [東証Ｐ] が4月27日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比55.7％増の238億円に拡大し、6期連続増収、3期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比2.4倍の69億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の33.2％→45.2％に大幅上昇した。 株探ニュー