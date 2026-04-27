27日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比868.19円（1.45％）高の6万584.37円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は917、値下がりは585、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を243.77円押し上げ。次いでファナック が167.61円、東エレク が150.85円、ファストリ が117.46円、ＳＢＧ が69.99円と続いた。 マイ