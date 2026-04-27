27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比59.9％増の3254億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同66.0％増の2680億円だった。 個別では上場インデックスファンド海外新興国株式 、グローバルＸ半導体ＥＴＦ 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＮＡＳＤＡＱ１００レバレッジ 、ＮＺＡＭ上場投信日