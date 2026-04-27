27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数217、値下がり銘柄数330と、値下がりが優勢だった。 個別ではフライヤーがストップ高。ジェイフロンティア、デジタルプラス、ソーシャルワイヤー、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス、パワーエックスなど12銘柄は年初来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、インバウンドテック、夢展望、学びエイド、ティムスは値上がり