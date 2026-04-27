震度５弱を観測した北海道新冠町から中継です。現在の新冠町です。海側からやや冷たい風が吹いているのを感じます。私が来ているのは新冠町の中心部・新冠町役場前です。３時間ほど前から取材を続けていますが、町民の方は「先週よりも強い揺れを感じた。立て続けに起きてかなり不安だ」とお話しされていました。現在までに町内ではけが人の情報は入っていません。町によりますと、役場の建物内のエレベーター１台が一