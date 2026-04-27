震度５強を観測した北海道浦幌町から中継です。浦幌町の市街地に来ています。こちら、まちなかを貫く幹線道路なんですけれども、道路などに大きな損傷は見られません。また、信号もついておりまして、停電はしていないとみられます。町民の方によりますと、地震が発生した時、下から突き上げるようなドーンという揺れを感じた後、緊急地震速報が鳴り、その後、１０秒ほどして横揺れがガタガタと続いたということです。浦幌町