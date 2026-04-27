新しい学校のリーダーズが、26日に東京・SGCホール有明にてワンマンライブ『はじめての新しい学校のリーダーズ 〜祝御入学〜』を開催した。【ライブ写真】あふれるエンタメ性！新しい学校のリーダーズ“入学式”ライブの写真がたっぷりステージ上に厳かに飾られ、学校の体育館のような熱気と、どこか懐かしい緊張感の中、会場に無機質なブザーが鳴り響き、客席扉から「本学の代表」として新しい学校のリーダーズの4人が登場。