◇米女子ゴルフツアーシェブロン選手権最終日（2026年4月26日米テキサス州メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、20位から出た竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が4バーディー、3ボギーの71で回り、通算4アンダーで日本勢最上位の12位に入った。タフなコースでの戦いを終えた竹田は「4日間通して最後まで諦めずにプレーできた」と充実の表情だった。上位を目指した最終日は切れ味鋭