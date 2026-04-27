ももいろクローバーZの高城れにが27日、都内で行われた「映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町お披露目イベント」に登場した。【写真】グローグーをぎゅっと抱きしめて離さない高城れに今年のバレンタイン企画ではチョコレートアート映像のナレーションを務めた高城は、「歴史が長い分、なかなか手を出せずにいたんですが、お仕事で関わらせていただいたこ