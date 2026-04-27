【シドニー共同】オーストラリア政府は27日、ウォン外相が日本、中国、韓国を歴訪すると発表した。同日から5月1日までの見通し。日本では茂木敏充外相らと会談。緊迫化する中東情勢やエネルギー安全保障強化に向けた協力策について協議し、5月の日オーストラリア首脳会談前の地ならしをするとみられる。中国では王毅外相と戦略対話を行う。オーストラリアにとってガソリン、軽油、ジェット燃料の主要供給国である韓国では、燃