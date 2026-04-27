バドミントンの団体世界一を決める国・地域別対抗戦、女子ユーバー杯は26日、デンマークのホアセンスで1次リーグが行われ、B組の日本はトルコに4―1で勝って2連勝とした。シングルスで宮崎友花（ACTSAIKYO）が敗れたが、ダブルスの岩永鈴、中西貴映組（BIPROGY）らがストレート勝ちして逆転した。