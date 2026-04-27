モデルで女優の尾花貴絵（33）が27日までに自身のインスタグラムを更新。サウナ・ショットなどを公開した。「女子旅@pgm_hotelresort_okinawawith@hashimotomai430沖縄の自然を満喫できる空間で…たっぷり癒やされながら、ぜい沢な時間だったなぁ」とつづり、サウナでくつろいでいる写真をアップ。「ホテル内は、レストランやバーがいくつかあり…プール・ジム・スパ・サウナ・シュミレーションゴルフまで完備。館内