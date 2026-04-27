女性アイドルグループ・アイドリング!!!の元メンバー、後藤郁（30）が27日までにインスタグラムを更新。入院していたことを明かした。後藤は「快復しましたが、先日入院しておりました」と報告。「ひとつ前の投稿は入院前と後の写真なので、どのショットがどっちか当てるのも乙かもです」と自身の写真にも言及した。続けて「そして、5／10の朗読劇の台本の仕上げ中に入院したのですが、ベッドの上で無事に書き上げられて、ほっとし