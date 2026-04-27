【イングランド】２６日に行われたイングランド協会（ＦＡ）カップ準決勝で、日本代表ＭＦ田中碧（２７）が所属するリーズはチェルシーに０―１で敗れ、決勝進出を逃した。田中は公式戦５試合連続の先発出場を果たし、後半２９分までプレーした。【スペイン】１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）は２６日、敵地のラヨ・バリェカノ戦に先発出場。１―１で迎えた後半１１分までプレーした。試合は３―３で引き分