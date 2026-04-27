洗面台や浴室の水まわりは、どんな道具で掃除すればいいのか迷ったことはありませんか。私自身、洗剤はいくつか試してきたものの、お掃除グッズ選びにはずっと悩んでいました。そんなとき見つけたのが、豊富なPB商品でおなじみのカインズのお掃除用品です。今回は洗面台・浴室まわりの掃除に役立つ3点をピックアップし、使い心地や適した用途、気になった点も含めてくわしくレビューします。カインズのPBお掃除グッズ3点をレビュー