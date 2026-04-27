銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさん。○年齢当てクイズこのお仕事をしていると「オレって何歳に見える？」とウキウキとした顔で尋ねてくるおじさんにたびたび会います。そんなときは「私、これ得意なんですよ！当てますよ？うーん……46歳？」と、答えます。おじさんは「さすがに褒めすぎ(笑)」「え？ほん