Intelの2026年第1四半期の売上高は前年同期比7％増と好調です。アナリストは、質の低いCPUが大量に売れたことが利益率上昇の要因だったと指摘しました。Got some clarity from Intel IR on additional lift to margins. Intel got an unexpected margin lift from better yield salvage. Chips that would normally have been lower-value edge-die on the wafer were binned down and still sold into usable SKUs, turning what