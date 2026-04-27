動画や画像などを生成するAIをカスタマイズして制作パイプラインに組み込めるようにするプラットフォームのComfyUIが、3000万ドル(約48億円)の資金調達を行ったと発表しました。今回の調達で、ComfyUIの評価額は5億ドル(約800億円)に到達したと述べられています。ComfyUI raises $30M to scale open-source AI for creative productionhttps://blog.comfy.org/p/comfyui-raises-30m-to-scale-open近年、生成AIの性能は急速に向上し