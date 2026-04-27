サッカースペイン2部リーグ欧州サッカーのスペイン2部リーグで前代未聞の衝撃的な事件が起きた。レアル・サラゴサとウエスカによる激しいダービーマッチの後半アディショナルタイム、サラゴサのアルゼンチン人GKエステバン・アンドラーダが相手選手を突き倒して2枚目の警告を受け退場処分に。しかし、アンドラーダはピッチを去る直前、ウエスカの主将ホルヘ・プリードに駆け寄り、顔面をパンチする暴挙に出た。現地26日に行わ