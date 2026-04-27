ロンドン・マラソン26日に英国・ロンドンで行われたロンドン・マラソンで、歴史が動いた。男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が1時間59分30秒の世界新記録を樹立。従来の記録を1分5秒更新し、公認レースで人類初の2時間切りを達成した。トラックで目立った実績がない31歳とは何者なのか──。歴史的な42.195キロだった。中間点を1時間0分29秒で通過すると、後半に驚異のペースアップ。30〜35キロを13分54秒、35〜40キロを13