見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「集いし者たち」（第21回）が27日に放送され、女学校の校長役で名バイプレイヤーが登場すると、ネット上には「嬉しい。声好き」「フレディーマーキュリーやった人だ（笑）」「じぇじぇじぇ！」といった反響が寄せられた。【写真】明日の『風、薫る』看護婦養成所一期生を演じる乃木坂46元メンバー梅岡女学校