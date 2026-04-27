◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）１９８４年のグレード制導入以降、牝馬は＜０・０・１・３０＞と結果が出ていない一戦。そんなデータが分かっていても、アクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）には魅力を感じずにはいられない。前走の阪神大賞典は６番人気で２着。２走前の万葉Ｓから斤量が３キロ増え、初の重賞挑戦ながら健闘した。しかし、担当の安部