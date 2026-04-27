シント=トロイデンFW後藤啓介がアシストベルギー1部シント=トロイデンが現地時間4月26日にプレーオフ1第5節でメレヘンと対戦し、4-1で勝利を収めた。先発した日本代表FW後藤啓介は鮮やかな連携プレーから頭で勝ち越しゴールをアシストした。シント=トロイデンは前半26分に先制を許したが、終了間際の同44分に同点に追いつき、1-1で試合を折り返した。そして迎えた後半立ち上がりの4分、パスワークで相手の守備をこじ開けるこ