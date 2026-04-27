リーズはFAカップ準決勝でチェルシーに0-1で敗戦イングランドのリーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧は現地時間4月26日、聖地ウェンブリー・スタジアムで行われたFAカップ準決勝のチェルシー戦に先発出場した。39年ぶりの決勝進出を目指したリーズだったが、プレミアリーグの強豪を相手に0-1で惜敗。田中は中盤で奮闘したものの、チームを勝利に導くことはできず、現地メディアは「難しい任務だった」と言及している